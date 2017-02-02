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17:41, 2 февраля 2017 695
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Среднестатистическому рязанцу отпускных хватит на неделю в санатории — исследование

Среднестатистическому рязанцу отпускных хватит на неделю в санатории — исследование

Средней зарплаты в Рязанской области хватает практически на неделю в санатории. Исследование Ассоциации оздоровительного туризма опубликовал портал «Российский туризм» в четверг, 2 февраля.

Составители изучили данные Росстата о средних зарплатах в регионах и сервиса бронирования — о расценках на оздоровительные туры. Согласно им, жители Рязанской области получают в среднем 26 942 рубля. Этой суммы хватает на 6,84 дня, или 0,49 путевки.

Регион занял 47-е место в стране из 85 по доступности санаториев. Он расположился между Липецкой и Владимирской областями. Лидируют Чукотский (19,76 дня), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Замкнули список Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан (4,89 дня).

Среднероссийское значение оказалось лучше рязанского — 9,07 дня.


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