Средней зарплаты в Рязанской области хватает практически на неделю в санатории. Исследование Ассоциации оздоровительного туризма опубликовал портал «
Составители изучили данные Росстата о средних зарплатах в регионах и сервиса бронирования — о расценках на оздоровительные туры. Согласно им, жители Рязанской области получают в среднем 26 942 рубля. Этой суммы хватает на 6,84 дня, или 0,49 путевки.
Регион занял 47-е место в стране из 85 по доступности санаториев. Он расположился между Липецкой и Владимирской областями. Лидируют Чукотский (19,76 дня), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Замкнули список Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан (4,89 дня).
Среднероссийское значение оказалось лучше рязанского — 9,07 дня.