Врио главы отдела полиции Москвы заподозрили в жестоком избиении женщины

Врио главы полиции УВД СВАО александра Кузина заподозрили в жестоком избиении женщины. На сотрудника подали заявление, передает
Инцидент произошел в ночь на 19 февраля.
«Со слов заявителя, около двух часов ночи Александр Кузин ворвался в дом и избил 40-летнюю Ирину Чижик и ее мужа Вячеслава. Пострадавшую Ирину доставили в одну из столичных клиник», — сообщил Life источник близкий к следствию.
Пострадавшая находится сейчас в нейрохирургическом отделении больницы с сотрясением головного мозга.
По данному факту проводится проверка.