Рязанцев предупредили об усилении ветра в воскресенье, 19 февраля. На сайте регионального ГУ МЧС
Днем на территории области ожидается усиление западного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
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Рязанцев предупредили об усилении ветра в воскресенье, 19 февраля. На сайте регионального ГУ МЧС
Днем на территории области ожидается усиление западного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
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