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19:01, 18 февраля 2017 554
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В Бельгии поезд сошел с рельсов

В Бельгии поезд сошел с рельсов

В Бельгии поезд сошел с рельсов. При этом пострадали около 20 человек и один погиб, пердает «РИА Новости».

Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в центральной части страны. Поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала.

Отмечается, что погибший не был пассажиром поезда.

Железнодорожное движение на разных направлениях временно остановили. Причины случившегося выясняют.

Фото DH.be


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В Бельгии поезд сошел с рельсов
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