В Бельгии поезд сошел с рельсов. При этом пострадали около 20 человек и один погиб, пердает «
Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в центральной части страны. Поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала.
Отмечается, что погибший не был пассажиром поезда.
Железнодорожное движение на разных направлениях временно остановили. Причины случившегося выясняют.
Фото
Verschillende gewonden bij treinontsporing Leuven. Foto's: #Belga/Siegfried Evens pic.twitter.com/AuVbFhYE2B— Hans Vandendriessche (@HansVDD) 18 февраля 2017 г.