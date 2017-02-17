Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото

В Рязани стартовал региональный этап конкурса «Российская красавица». В пятницу, 17 февраля, девушки пришли на первую тренировку в фитнес-центре «Барс Premium». Там они будут совершенствовать свою физическую форму в течение месяца — финал этапа запланирован на 18 марта. Также участницы встретились с диетологом.
Кастинг шел с начала года. По итогам изучения анкет и очного предварительного тура организаторы выбрали 20 девушек, которые сразятся за звание главной красавицы Рязани. Им от 16 до 26 лет, требования к росту на этом конкурсе не предъявляются.
Победительница и вице-мисс рязанского этапа представят регион во всероссийском финале. Обладательницу третьего приза определят пользователи RZN.info, который выступил партнером конкурса. На сайте пройдет голосование на звание «Мисс Интернет».