Николай Любимов составит программу перемен к лету

Врио рязанского губернатора Николай Любимов определится с необходимыми региону переменами не позже конца весны. Об этом он заявил в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.
«Времени очень мало. Принято говорить про сто дней, но за это время нужно уже выдвинуть какую-то программу перемен, если они нужны. Нужно выдвинуть социально-экономические программы, которые будут направлены на решение долгосрочных проблем», — сказал Любимов.
Политик также заверил, что пока не будет делать резких перемен и «неожиданных структурных перестановок» в руководстве региона. «Я не сторонник рубить сплеча. Мне надо абсолютно вдумчиво во все вникнуть и понять, какие люди работают в правительстве Рязанской области, — пояснил врио губернатора. — Я сейчас знакомлюсь с людьми, с обстановкой, с областью, и только после этого могут быть какие-то решения. Но опираться я буду на местные кадры».
Любимов рассказал, что уже встретился с главой Рязани и увидел у города перспективу стать одним из лучших в стране. Всего он отвел себе одну-две недели на знакомство с высшими чиновниками. После политик поедет по районам: «Нужно познакомиться со всеми по максимуму».
Напомним, Владимир Путин