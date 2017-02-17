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11:21, 17 февраля 2017 528
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Любимов не стал обещать починить все дороги

Любимов не стал обещать починить все дороги

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов не стал обещать полностью решить проблему дорог. «Я не могу обещать эту проблему решить, она у нас вообще в стране должна решаться комплексно», — сказал он в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.

При этом политик признал, что это одна из «важнейших» проблем, которая вызывает «серьезнейшие» нарекания жителей. По мнению Любимова, также Рязанской области нужно избавиться от второй смены в школах, улучшить медицинское обслуживание, подключить к интернету «даже самые отдаленные уголки», а также усилить инвестиционную работу: создать «стройную систему» привлечения инвесторов, опираясь на опыт Калужской, Ульяновской, Нижегородской, Ленинградской областей и Москвы.

Напомним, Владимир Путин назначил Любимова 14 февраля.


© RZN.info

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