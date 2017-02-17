Любимов не стал обещать починить все дороги

Врио рязанского губернатора Николай Любимов не стал обещать полностью решить проблему дорог. «Я не могу обещать эту проблему решить, она у нас вообще в стране должна решаться комплексно», — сказал он в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.
При этом политик признал, что это одна из «важнейших» проблем, которая вызывает «серьезнейшие» нарекания жителей. По мнению Любимова, также Рязанской области нужно избавиться от второй смены в школах, улучшить медицинское обслуживание, подключить к интернету «даже самые отдаленные уголки», а также усилить инвестиционную работу: создать «стройную систему» привлечения инвесторов, опираясь на опыт Калужской, Ульяновской, Нижегородской, Ленинградской областей и Москвы.
Напомним, Владимир Путин назначил Любимова 14 февраля.