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10:33, 17 февраля 2017 193
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Ковалев станет советником Любимова

Ковалев станет советником Любимова

Бывший рязанский губернатор Олег Ковалев станет советником врио главы региона Николая Любимова. Об этом сообщил Любимов в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.

«Да, Олег Иванович согласился, и я благодарен ему за это, — сказал политик. — Я думаю, что он мне поможет войти в курс дела очень хорошо». Врио губернатора также заметил, что ему предстоит продолжить начатые предшественником проекты.

Напомним, Любимов озвучил свое предложение на церемонии представления 15 февраля. Владимир Путин назначил его врио 14 февраля, одновременно приняв отставку Ковалева.

Бывший губернатор будет советником на общественных началах.


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