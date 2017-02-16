В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В четверг, 16 февраля, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Рязани провела рейд по неблагополучным семьям в Горроще.
Вместе с сотрудником полиции комиссия посетила десять семей, которые находящихся в социально-опасном положении.
Как рассказала главный специалист комиссии Елена Кондратенко, за 2017 год в Железнодорожном районе полиция поставила на учет только одного подростка.
«Единый банк социально-опасного положения бояться не стоит. Мы оказываем социальную поддержу семьям горячее питание, подарки на праздники, бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях. С семьями работают все органы системы профилактики и управления образования. Одной многодетной семье, находящейся в банке социально-опасного положения, комиссия помогла купить мебель и провести отопление в дом», отметила Кондратенко.
В одной из посещенных семей девушка злоупотребляет алкоголем. Соседи отмечают, что она продолжает пить и к ней ежедневно приходит целая компания. Дочь девушки воспитывается и живет у бабушки. К рязанке ежедневно приходят пьяные компании, в квартире разбросаны вещи и стоит неприятный запах.
Елена Кондратенко сообщила, что по итогам последнего заседания комиссии пять семей вывели из базы неблагополучных, а два подростка достигли 18 лет.
Всего на контроле рязанской комиссии по Советскому району находится 21 семей и 17 подростков.