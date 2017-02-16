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14:50, 16 февраля 2017 86
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В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 16 февраля, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Рязани провела рейд по неблагополучным семьям в Горроще.

Вместе с сотрудником полиции комиссия посетила десять семей, которые находящихся в социально-опасном положении.

Как рассказала главный специалист комиссии Елена Кондратенко, за 2017 год в Железнодорожном районе полиция поставила на учет только одного подростка.

«Единый банк социально-опасного положения бояться не стоит. Мы оказываем социальную поддержу семьям горячее питание, подарки на праздники, бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях. С семьями работают все органы системы профилактики и управления образования. Одной многодетной семье, находящейся в банке социально-опасного положения, комиссия помогла купить мебель и провести отопление в дом», отметила Кондратенко.

В одной из посещенных семей девушка злоупотребляет алкоголем. Соседи отмечают, что она продолжает пить и к ней ежедневно приходит целая компания. Дочь девушки воспитывается и живет у бабушки. К рязанке ежедневно приходят пьяные компании, в квартире разбросаны вещи и стоит неприятный запах.

Елена Кондратенко сообщила, что по итогам последнего заседания комиссии пять семей вывели из базы неблагополучных, а два подростка достигли 18 лет.

Всего на контроле рязанской комиссии по Советскому району находится 21 семей и 17 подростков.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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