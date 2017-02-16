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16:18, 16 февраля 2017 1 099
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Рязанскую зону дорогих парковок хотят расширить. Список улиц

Рязанскую зону дорогих парковок хотят расширить. Список улиц

В Рязани планируют скорректировать список улиц, попадающих в зону дорогих муниципальных парковок. Изменения одобрил хозяйственный комитет гордумы, сообщила ее пресс-служба в среду, 15 февраля.

Речь идет о перечне территорий, утвержденном депутатами в 2014 году. При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. По данным RZN.info, в список хотят включить площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую.

Кроме того, в «дорогую» зону целиком должна войти улица Павлова. В действующей редакции к ней относится только участок между Первомайским проспектом и улицей Кудрявцева.

Утвердить изменения должна городская дума.

Действующие сейчас парковки на улицах Радищева и Праволыбедской относятся к «дорогой» зоне. Их стоимость — 20 рублей в час.


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