Рязанскую зону дорогих парковок хотят расширить. Список улиц

В Рязани планируют скорректировать список улиц, попадающих в зону дорогих муниципальных парковок. Изменения одобрил хозяйственный комитет гордумы, сообщила ее пресс-служба в среду, 15 февраля.
Речь идет о перечне территорий, утвержденном депутатами в 2014 году. При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. По данным RZN.info, в список хотят включить площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую.
Кроме того, в «дорогую» зону целиком должна войти улица Павлова. В действующей редакции к ней относится только участок между Первомайским проспектом и улицей Кудрявцева.
Утвердить изменения должна городская дума.
Действующие сейчас парковки на улицах Радищева и Праволыбедской относятся к «дорогой» зоне. Их стоимость — 20 рублей в час.