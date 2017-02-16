Рязанские блины вошли в тройку самых дешевых в стране

Рязанские блины оказались вторыми по дешевизне в стране. Рейтинг составил портал
Исследователи изучили данные Рязаньстата о средних ценах в регионах на ингредиенты блинов. В рецепт включили молоко, муку, подсолнечное масло, яйца и сахар.
Дешевле рязанских оказались только татарские блины — 68,23 рубля. На третьем месте Оренбургская область — 69,99 рубля. Замкнули список Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ (152,18).
За год рязанские блины подорожали на 1 рубль и 16 копеек. По данным составителей, в регионе поднялись цены на яйца и масло, на остальные продукты — немного снизились.
С динамикой +2% Рязанская область разделила 63-е место еще с восемью регионами. В Тюменской области блины подорожали на четверть, в Крыму — подешевели на 4%.