Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:58, 16 февраля 2017 108
 0    0

Рязанские блины вошли в тройку самых дешевых в стране

Рязанские блины вошли в тройку самых дешевых в стране

Рязанские блины оказались вторыми по дешевизне в стране. Рейтинг составил портал Agro2b.ru в четверг, 16 февраля. Согласно ему, приготовление блюда обойдется жителям области в среднем в 69 рублей и 8 копеек.

Исследователи изучили данные Рязаньстата о средних ценах в регионах на ингредиенты блинов. В рецепт включили молоко, муку, подсолнечное масло, яйца и сахар.

Дешевле рязанских оказались только татарские блины — 68,23 рубля. На третьем месте Оренбургская область — 69,99 рубля. Замкнули список Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ (152,18).

За год рязанские блины подорожали на 1 рубль и 16 копеек. По данным составителей, в регионе поднялись цены на яйца и масло, на остальные продукты — немного снизились.

С динамикой +2% Рязанская область разделила 63-е место еще с восемью регионами. В Тюменской области блины подорожали на четверть, в Крыму — подешевели на 4%.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
21:58, 16 февраля 2017
Рязанские блины вошли в тройку самых дешевых в стране
15:51, 15 февраля 2017
Рязанские вареники стали лучшим продуктом года
13:10, 15 февраля 2017
В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ»
11:33, 15 февраля 2017
Компания «Мармакс» представила новый проект дома для коттеджного поселка «Сказка Алеканово»
18:24, 14 февраля 2017
В Рязанской области подешевела гречка. Мониторинг цен
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 35 163
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 34 359
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 29 212
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 12
8:21, 12 февраля 2017 25 019
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
13:40, 15 февраля 2017 24 126
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум