Без эшелонов. Любимов пообещал опираться на рязанские кадры

Врио рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что не будет приглашать на новую работу старых коллег.
«Сразу хотелось бы сказать, что в своей работе я намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины, — сказал он в приветственной речи в облдуме в среду, 15 февраля. — Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или из Москвы». Чиновник добавил, что рассчитывает на помощь не только местных управленцев, но и депутатов всех уровней и активных жителей.
«Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России», — подчеркнул он. Также Любимов сообщил, что его семья — жена и две дочери-школьницы — планируют переехать в Рязань. Напомним, Любимова назначил Владимир Путин во вторник. Ранее в этот день об отставке объявил Олег Ковалев, руководивший регионом с 2008 года.