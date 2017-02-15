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12:20, 15 февраля 2017 832
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Без эшелонов. Любимов пообещал опираться на рязанские кадры

Без эшелонов. Любимов пообещал опираться на рязанские кадры

Врио рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что не будет приглашать на новую работу старых коллег.

«Сразу хотелось бы сказать, что в своей работе я намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины, — сказал он в приветственной речи в облдуме в среду, 15 февраля. — Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или из Москвы». Чиновник добавил, что рассчитывает на помощь не только местных управленцев, но и депутатов всех уровней и активных жителей.

«Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России», — подчеркнул он. Также Любимов сообщил, что его семья — жена и две дочери-школьницы — планируют переехать в Рязань. Напомним, Любимова назначил Владимир Путин во вторник. Ранее в этот день об отставке объявил Олег Ковалев, руководивший регионом с 2008 года.


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