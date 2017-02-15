«Человек молодой, здоровый». Депутаты пожелали Любимову слаженной работы и равнения на однофамильца

Руководители фракций Рязанской областной Думы прокомментировали представление врио губернатора Николая Любимова.
«Волнительный день для всех нас, для всей области. Сегодня состоялась как бы передача власти от одного губернатора к другому, — заявил журналистам единоросс Михаил Кривцов. — Впечатления самые позитивные. Немножко грустно, но очень приятно, что были отмечены все заслуги Олега Ивановича [Ковалева]". По его мнению, подход Любимова к оценке экономического и особенно человеческого потенциала региона «будет положительно сказываться на всех наших делах».
Коммунист Виктор Малюгин пожелал врио «нормальной плодотворной работы» и руководствоваться положительным опытом однофамильца Вячеслава Любимова, который возглавлял область в 1997—2004 годах. «Тогда шло, скажем, и пополнение бюджета более интенсивное, чем сегодня, и строек много было, и проблемы решались положительно и быстро. Вот этот опыт нужно перенимать, чтобы жителям Рязанской области немножко полегче стало жить», — отметил представитель компартии.
«Мы возлагаем большие надежды, что работа будет слаженной», — призналась либерал-демократ Елена Филатова. По ее мнению, опыт Любимова поможет решать актуальные для области проблемы — развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и экономики в целом.
Справедливоросс Сергей Пупков отметил, что Любимов работал на всех уровнял власти и понимает, как устроено их взаимодействие. «Также приятно, что человек молодой, здоровый, полон энергии. И, конечно, порадовали его слова об опоре на рязанские кадры», — добавил депутат. По его словам, в политических кругах была определенная тревога насчет последнего вопроса.
Напомним, Николая Любимова