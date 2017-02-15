Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 15 февраля 2017 379
 0    0

«Человек молодой, здоровый». Депутаты пожелали Любимову слаженной работы и равнения на однофамильца

«Человек молодой, здоровый». Депутаты пожелали Любимову слаженной работы и равнения на однофамильца

Руководители фракций Рязанской областной Думы прокомментировали представление врио губернатора Николая Любимова.

«Волнительный день для всех нас, для всей области. Сегодня состоялась как бы передача власти от одного губернатора к другому, — заявил журналистам единоросс Михаил Кривцов. — Впечатления самые позитивные. Немножко грустно, но очень приятно, что были отмечены все заслуги Олега Ивановича [Ковалева]". По его мнению, подход Любимова к оценке экономического и особенно человеческого потенциала региона «будет положительно сказываться на всех наших делах».

Коммунист Виктор Малюгин пожелал врио «нормальной плодотворной работы» и руководствоваться положительным опытом однофамильца Вячеслава Любимова, который возглавлял область в 1997—2004 годах. «Тогда шло, скажем, и пополнение бюджета более интенсивное, чем сегодня, и строек много было, и проблемы решались положительно и быстро. Вот этот опыт нужно перенимать, чтобы жителям Рязанской области немножко полегче стало жить», — отметил представитель компартии.

«Мы возлагаем большие надежды, что работа будет слаженной», — призналась либерал-демократ Елена Филатова. По ее мнению, опыт Любимова поможет решать актуальные для области проблемы — развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и экономики в целом.

Справедливоросс Сергей Пупков отметил, что Любимов работал на всех уровнял власти и понимает, как устроено их взаимодействие. «Также приятно, что человек молодой, здоровый, полон энергии. И, конечно, порадовали его слова об опоре на рязанские кадры», — добавил депутат. По его словам, в политических кругах была определенная тревога насчет последнего вопроса.

Напомним, Николая Любимова представили депутатам в среду, 15 февраля. Владимир Путин назначил его врио губернатора во вторник, приняв отставку Олега Ковалева по собственному желанию.


© RZN.info

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:54, 15 февраля 2017
«Человек молодой, здоровый». Депутаты пожелали Любимову слаженной работы и равнения на однофамильца
13:40, 15 февраля 2017
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
13:28, 15 февраля 2017
КПРФ и «Справедливая Россия» не исключили пропуск рязанских губернаторских выборов
13:18, 15 февраля 2017
Появилось видео первого выступления Любимова в Рязани 2
12:59, 15 февраля 2017
Главное — люди. В Рязани представили врио губернатора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 28 262
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
16:09, 1 февраля 2017 24 517
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 23 215
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 443
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 474
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 14
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум