В Рязани представили временно исполняющего обязанности губернатора Николая Любимова. Церемония прошла в областной думе в среду, 15 февраля. На ней присутствовали депутаты, члены регионального правительства, руководители подразделений федеральных ведомств и муниципалитетов, а также общественные деятели и журналисты.

Любимова представил полпред президента в ЦФО Александр Беглов. «Опытный управленец, он прошел все ступени региональной карьеры, хороший финансист, экономист. Хорошо знает, как устроены регионы, определенное время проработал в федеральном центре, — сказал он. — Я уверен, что его профессиональный опыт пригодится области и он сумеет вывести область на лидирующие позиции по всех направлениям».

Самому врио Беглов заявил, что ему повезло: «У вас есть на кого опереться». «Это прежде всего жители Рязанской области, которые славятся своим трудолюбием, своим патриотизмом, своим профессиональным мастерством и, самое главное, любовью к родному краю», — пояснил полпред.

«Регион очень перспективный и богатый — прежде всего, талантливыми людьми, — заявил Любимов. — Это очень большая ответственность для меня — работать здесь». Он подчеркнул, что в первую очередь ему предстоит заслужить доверие жителей «реальными делами». Он поблагодарил за работу предшественника Олега Ковалева и заметил, что области нужно сохранить набранные при том темпы развития.

Ковалев пожелал преемнику успехов и отметил: «Рязанская область обладает большим, действительно большим потенциалом. Много сделано для ее развития, но еще больше предстоит сделать. Я уверен, что Рязанскую область ждет хорошее будущее». Он попросил присутствующих поддержать Любимова и пообещал на любом новом месте работы делать для региона «все возможное, что будет в моих силах».

Спикер облдумы Аркадий Фомин подарил Ковалеву подписанную всеми депутатами книгу о заксобрании и часы, чтобы он «всегда был с нами на связи и в одно время».

Первое, что сделал после представления Любимов, — поздравил с 70-летием главу Шиловского района Василия Фомина и вручил ему часы. На этом церемония завершилась.