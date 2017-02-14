Замминистра печати региона рассказал о достижениях за время руководства Олега Ковалева

Замминистра печати Рязанской области Иван Ушаков рассказал о достижениях за время руководства Олега Ковалева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Список ситуаций и конфликтов, разрешенных при личном участии Ковалева подготовлен совместно с пресс-службой регионального правительства.

1. Рязанский кремль. На федеральные деньги строится новое здание музея. Требование губернатора Ковалева: максимально вписать архитектурную композицию в облик исторического центра. Музей до сих пор остается в Кремле.

2. Поджоги деревянных домов в центре Рязани. В свое время дома горели чуть ли не каждую неделю. Жильцы дежурили по ночам, но это помогало не всегда. Территории в центре города уходили под застройку. По решению губернатора земельные участки, на которых произошел поджог, не отдают застройщикам. Поджоги прекратились.

3. Зеленые зоны в городе. «Ни один сквер, ни один парк не будет отдан под застройку», — это слова Ковалева. Губернатор потребовал не только сохранять, но и максимально привести в порядок зеленые зоны, чтобы у жителей города была возможность отдыхать в цивилизованных условиях.

4. Отстранены от принятия политических решений рязанские «авторитетные бизнесмены» с криминальным прошлым. Ковалеву удалось то, на чем «спотыкались» его предшественники.

Обманутые дольщики

5. Обманутые дольщики. Пострадавшие 2005 года получили частичную компенсацию — первый случай в стране. 65 обманутых дольщиков получили социальные выплаты из областного бюджета на сумму 67,4 млн рублей.

6. Достроен жилой комплекс на улице Братиславской. До вмешательства Ковалева люди годами не могли заселиться в квартиры, за которые внесли деньги.

7. Разрешена ситуация с домом на улице Шевченко (застройщик «Кайман»). Проблемный объект, строительство которого было приостановлено застройщиком.

8. Размещение супермаркетов. Отменено решение времен предыдущего правления о строительстве магазина «Дикси» на детской площадке и бульваре Скобелева. Досталось от губернатора и застройщику в Канищеве, где вместо обещанного спорткомплекса построили очередной торговый центр. Спорткомплекс с бассейном сдан в эксплуатацию.

Пресечена деятельность «Нивы Рязани» 9. Пресечена деятельность «Нивы Рязани». Предприятие выкачивало средствам из бюджета, являясь банкротом. Ущерб, по некоторым оценкам, составил 200 млн руб. Невероятными усилиями губернатора удалось освободить область от этой обузы.

10. Ковалев потребовал разобраться с «аграрными жуликами». До этого такие предприятия «Агропромбаза», «Рязаньэлеватор» и другие работали и процветали под руководством бандитов.

11. Выстроены взаимоотношения с Ново-Рязанской ТЭЦ и «Рязаньрегионгазом». Раньше наблюдались ежегодные обострения, возникали угрозы не начать отопительный сезон из-за долгов города за потребленную энергию, газ и горячее водоснабжение. Решение готовилось Ковалевым, принималось на уровне Москвы.

Урегулирование отношений между городом, «Квадрой» и РМПТС 12. Губернатор добился урегулирования отношений между городом, «Квадрой» и РМПТС, которые было зашли в тупик. «Квадра» не ремонтировала сети, РМПТС не платило долги. Конфликт разрешен. Жители Московского района перестали быть заложниками противоречий между двумя хозяйствующими субъектами.

13. Горячая вода. Рязанцы сидели без горячей воды с мая по ноябрь каждый год. Это было правилом. Теперь отключение горячей воды из-за плановых ремонтов не превышает двух недель. Случаи превышения этого срока единичны.

Ореховое озеро

14. Ореховое озеро. Рязанцы его почти «похоронили». Вложены областные и городские средства: вычищена озерная чаша, обустроен берег и пляж. Озеро стало благоустроенным местом отдыха, где можно купаться, загорать, заниматься спортом.

15. Очистные сооружения РНПЗ. Им 40 лет. 80% объема переработки составляют городские стоки. Состояние сооружений плохое: распространяют вонь по всему микрорайону Дашково-Песочня. Долгое время причина запах скрывалась. Губернатор добился решения о реконструкции с последующей передачей очистных городу.

Музыкальный театр 16. Музыкальный театр. Скандальный проект времен предыдущего губернаторского правления. Театр работает, спектакли идут с аншлагом. Гордость областного центра.

17. Взаимоотношения: региональная исполнительная власть — Областная дума — гордума — городская администрация конструктивно не выстраивались десятилетиями. Каждый тянул одеяло на себя. Развития не было. Регион «топтался на месте». Местные лидеры не имели авторитета ни у общества, ни у федерального центра. Ковалев неуклонно и целеустремленно отстроил эти взаимоотношения. Определили общие цели, стали работать командой.

18. В рязанском Доме ребенка вспыхивал скандал за скандалом. Ковалев добился того, чтобы главного врача плавно перевели на другую работу, утихомирили коллектив.

«Чистые руки чиновника» 19. «Чистые руки чиновника» — главное требование Ковалева. Если появляется малейшее подозрение в коррупции, следует увольнение чиновников любого ранга, вплоть до министров.

20. При предыдущем правлении были украдены деньги, выделенные на ремонт дорог в областном центре. С приходом губернатора Ковалева было заменено руководство дорожной отраслью. Был максимально ужесточен контроль за расходованием средств при ремонте и строительстве дорог.

21. По инициативе Ковалева были разработаны и проведены рязанские кампании, положившие начало общероссийским — в том числе, по запрету «спайсов», по усилению контроля за оборотом наркотиков, по борьбе с распространителями дезоморфина. Раньше, чем в других регионах России, ужесточены были антиалкогольные меры, введен комендантский час для несовершеннолетних.

Полигон опасных отходов в поселке Турлатово 22. По инициативе Ковалева доведена до судебного решения ситуация вокруг полигона опасных отходов в поселке Турлатово. Нужный результат давался тяжело. Губернатор не бросал тему. Направлял обращения в прокуратуру и федеральные органы. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также установлены грубые нарушения лицензионных требований и условий при обращении с опасными отходами. Решением Октябрьского районного суда исковые требования прокурора о закрытии предприятия были удовлетворены.

23. В районах области построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Масштабами этого строительства регион обязан губернатору Ковалеву.

Северный обход Рязани 24. Достроен Северный обход Рязани. Появился важнейший объект, крайне необходимый городу. Введение его в эксплуатацию значительно улучшило экологическую ситуацию в Рязани, снизило интенсивность движения по центральным улицам города. Можно уверенно говорить о том, что Северный обход появился в Рязани благодаря губернатору Ковалеву.

25. Начато строительство нового здания больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Решение о финансировании этого проекта проведено героическими усилиями губернатора Ковалева и депутата Госдумы Андрея Макарова.

Напомним, Олег Ковалев подал в отставку во вторник, 14 февраля.

Автор Иван Ушаков, замминистра печати Рязанской области