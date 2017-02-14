В Клепиковском районе задержали воров 400 метров рельс c грузового железнодорожного пути. Об этом сообщила
Троих злоумышленников подозревали в краже рельс с пути в окрестностях поселка Болонь. Один из местных жителей заметил в лесу подозрительный автомобиль около дороги, которая вела к торфоразработкам. К предприятию ведет узкоколейная грузовая железная дорога, что могло привлечь злоумышленников.
Преступников задержали на месте. Ими оказались жители Московской области 47 и 35 лет. Они приехали на двух внедорожниках, привезли с собой инструменты и демонтировали рельсы грузового железнодорожного пути. Металлические изделия распиливались на фрагменты, которые можно было погрузить в автомобили. Часть похищенного уже погрузили в авто.
Позже по месту жительства одного из них обнаружили фрагменты похищенного ранее. По предварительной информации, злоумышленники в этом году более 10 раз приезжали в лес к торфоразработкам.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.