Сергей Филимонов сдал ЕГЭ по русскому языку

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов присоединился к региональному этапу Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом
Участниками акции также стали зампредседателя областного правительства Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и родители выпускников пяти школ. Они сдали ЕГЭ по русскому языку на базе Рязанского института развития образования.
Родители прошли всю процедуру сдачи экзамена: зарегистрировались и заполнили бланки, ознакомились с системой контроля, процессом печати и обработки материалов, а также выполнили экзаменационные задания.
Сергей Филимонов отметил, что акция позволяет родителям узнать особенности ЕГЭ и поделиться своим опытом с детьми.
«В период экзаменов основная задача — создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, — подчеркнул он. — Подобные мероприятия, где все происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку имея всю необходимую информацию о проведении экзамена они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их».
Отмечается, что досрочный этап ЕГЭ в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период — с 29 мая по 1 июля.