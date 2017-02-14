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12:36, 14 февраля 2017 181
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Сергей Филимонов сдал ЕГЭ по русскому языку

Сергей Филимонов сдал ЕГЭ по русскому языку

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов присоединился к региональному этапу Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Участниками акции также стали зампредседателя областного правительства Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и родители выпускников пяти школ. Они сдали ЕГЭ по русскому языку на базе Рязанского института развития образования.

Родители прошли всю процедуру сдачи экзамена: зарегистрировались и заполнили бланки, ознакомились с системой контроля, процессом печати и обработки материалов, а также выполнили экзаменационные задания.

Сергей Филимонов отметил, что акция позволяет родителям узнать особенности ЕГЭ и поделиться своим опытом с детьми.

«В период экзаменов основная задача — создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, — подчеркнул он. — Подобные мероприятия, где все происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку имея всю необходимую информацию о проведении экзамена они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их».

Отмечается, что досрочный этап ЕГЭ в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период — с 29 мая по 1 июля.


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