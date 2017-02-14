Калужский губернатор прокомментировал назначение Любимова на врио главы Рязанской области

Калужский губернатор Анатолий Артамонов прокомментировал назначение Николая Любимова на врио главы Рязанской области. По его мнению, с этой должностью бывший мэр Калуги справится, передает ИА «
«На этом посту тоже справится, это зависит от того, с какой меркой подходить к оценке работы руководителя. У него бэкграунд, как принято сейчас говорить, база великолепная, прошел отличную школу. Дорос до министра экономического развития, был мэром города, поработал и заместителем губернатора и председателем Законодательного собрания. Молодой, грамотный, обаятельный, коммуникабельный. Я думаю, что справится», — сказал Артамонов.
По словам главы Калужской области, в проектах реализованных в регионе, непосредственно участвовал Николай Любимов.
Артамонов отметил, что он всегда был активным членом команды.
«Калужская область будет чувствовать ответственность за такого воспитанника», — добавил глава региона.
Также председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Гриб прокомментировал, что за время председательства Любимова было решено много вопросов и выдвинуто инициатив на федеральный уровень.
«Николай Викторович лишен предвзятости, несмотря на молодость, опытный политик и управленец, ценит людей за конкретные дела. Его избрание в прошлом году депутатом Госдумы России говорит о доверии и поддержке со стороны жителей региона», — отметил Гриб.
Фото с сайта ИА «