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17:16, 14 февраля 2017 330
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Калужский губернатор прокомментировал назначение Любимова на врио главы Рязанской области

Калужский губернатор прокомментировал назначение Любимова на врио главы Рязанской области

Калужский губернатор Анатолий Артамонов прокомментировал назначение Николая Любимова на врио главы Рязанской области. По его мнению, с этой должностью бывший мэр Калуги справится, передает ИА «Калужские новости».

«На этом посту тоже справится, это зависит от того, с какой меркой подходить к оценке работы руководителя. У него бэкграунд, как принято сейчас говорить, база великолепная, прошел отличную школу. Дорос до министра экономического развития, был мэром города, поработал и заместителем губернатора и председателем Законодательного собрания. Молодой, грамотный, обаятельный, коммуникабельный. Я думаю, что справится», — сказал Артамонов.

По словам главы Калужской области, в проектах реализованных в регионе, непосредственно участвовал Николай Любимов.

Артамонов отметил, что он всегда был активным членом команды.

«Калужская область будет чувствовать ответственность за такого воспитанника», — добавил глава региона.

Также председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Гриб прокомментировал, что за время председательства Любимова было решено много вопросов и выдвинуто инициатив на федеральный уровень.

«Николай Викторович лишен предвзятости, несмотря на молодость, опытный политик и управленец, ценит людей за конкретные дела. Его избрание в прошлом году депутатом Госдумы России говорит о доверии и поддержке со стороны жителей региона», — отметил Гриб.

Фото с сайта ИА «Калужские новости»


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