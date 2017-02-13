Волонтеры насчитали в Рязани тысячу зимующих уток. Фото

В Рязани насчитали 960 зимующих крякв и около 20 гоголей. Результаты акции «Серая шейка — 2017» RZN.info сообщила региональный координатор Светлана Егоркина.
Участники обнаружили уток на Оке, Лыбеди, Трубеже, Плетенке, в трех местах Рюминского пруда, на Черезовских прудах, прудах в Дягилеве и на улице Шевченко, на водотоке между Недостоевом и Семчином. Кроме того, шесть крякв видели на Новомичуринском водохранилище, пять — на озере в Полянах, по три — на реке Дубянка в Рыбновском районе и на Ранове в Кораблинском.
В январском подсчете уток участвовали 173 рязанца, в том числе школьники.
Напомним, Рязанская область присоединилась к традиционной акции Союза охраны птиц России в 2015 году. Тогда в городе оказалось
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