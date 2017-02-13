Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:27, 13 февраля 2017 563
 0    0

Волонтеры насчитали в Рязани тысячу зимующих уток. Фото

Волонтеры насчитали в Рязани тысячу зимующих уток. Фото

В Рязани насчитали 960 зимующих крякв и около 20 гоголей. Результаты акции «Серая шейка — 2017» RZN.info сообщила региональный координатор Светлана Егоркина.

Участники обнаружили уток на Оке, Лыбеди, Трубеже, Плетенке, в трех местах Рюминского пруда, на Черезовских прудах, прудах в Дягилеве и на улице Шевченко, на водотоке между Недостоевом и Семчином. Кроме того, шесть крякв видели на Новомичуринском водохранилище, пять — на озере в Полянах, по три — на реке Дубянка в Рыбновском районе и на Ранове в Кораблинском.

В январском подсчете уток участвовали 173 рязанца, в том числе школьники.

Напомним, Рязанская область присоединилась к традиционной акции Союза охраны птиц России в 2015 году. Тогда в городе оказалось 283 зимующие утки, в 2016-м — 662.

Фото Полины Лихачевой и Елены Валовой


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
8:27, 13 февраля 2017
Волонтеры насчитали в Рязани тысячу зимующих уток. Фото
14:29, 12 февраля 2017
В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -15 градусов
12:47, 12 февраля 2017
Пользователи сети сфотографировали неполное лунное затмение
13:19, 11 февраля 2017
В воскресенье в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер
15:53, 10 февраля 2017
В субботу в Рязани ожидается потепление
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 36 190
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 24 093
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
11:08, 31 января 2017 17 558
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:21, 12 февраля 2017 17 590
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 15 366
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум