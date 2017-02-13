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13:48, 13 февраля 2017 166
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В Шумаши передумали строить заправку у жилых домов. Видео

В Шумаши передумали строить заправку у жилых домов. Видео

В Шумаши передумали строить заправку у жилых домов. Об этом сообщила глава Полянского посления Рязанского района Жанна Ташнова в эфире ГТРК «Ока» в понедельник, 13 февраля.

В настоящее время на участке, где планировалось возведение заправки, началось строительство съезда. Информации о том, что будет располагаться на территории нет.

«Если будет построен торговый центр, то это неплохо для Шумаши, но возведение заправки — исключено, потому что расстояние от жилых домов до участка менее 50 метров», — сообщила Жанна Ташнова.

Как отмечают журналисты ГТРК «Ока», участок находится в условно разрешенной зоне для использования под АЗС.

Напомним, строительство АЗС около жилых домов в Шумаши началось в декабре.


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