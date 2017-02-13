Рязанские льготники начали получать именные транспортные карты

С февраля рязанцы начали получать транспортные карты «Льготная». Об этом сообщает
Карту рязанцы могут получить в отделениях МФЦ. Первичная выдача осуществляется на безвозмездной основе.
Для ее получения необходимо предъявить документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию в городе Рязани или Рязанской области;
- документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате проезда;
- СНИЛС;
- пенсионное удостоверение или справка — для пенсионеров.
При приеме заявления специалист МФЦ делает цифровую фотографию, необходимую для изготовления карты.
Карта будет содержать личную информацию о пользователе, необходимой для проезда без дополнительных документов.
Для пополнения владельцы «Льготной» карты могут обратиться в пункты по продаже проездных до 15 числа текущего месяца. С 16 числа идет пополнение на следующий месяц.
На территории Рязани действует около 100 таких пунктов на базе отделений ПАО «Сбербанк», Почты России и КВЦ, а также в отделениях по приему коммунальных платежей Рязанского городского оператора и в Центре оплаты коммунальных платежей.
Для повторного получения карты следует также обратиться в МФЦ.
Реквизиты для оплаты в любом банке можно получить в МФЦ, Информационно-справочном центре по обслуживанию транспортных карт или на сайте
За консультацией по вопросам, связанным с обслуживанием транспортных карт, можно обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или в Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 61.
Отделы МФЦ расположены по следующим адресам:
- улица Почтовая, дом № 61;
- улица Каширина, дом № 1;
- улица Новоселов, дом № 33 корпус 2;
- улица Крупской, дом № 14 корпус 2.