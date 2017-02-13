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18:46, 13 февраля 2017 475
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Рязанские льготники начали получать именные транспортные карты

Рязанские льготники начали получать именные транспортные карты

С февраля рязанцы начали получать транспортные карты «Льготная». Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Карту рязанцы могут получить в отделениях МФЦ. Первичная выдача осуществляется на безвозмездной основе.

Для ее получения необходимо предъявить документы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию в городе Рязани или Рязанской области;
  • документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате проезда;
  • СНИЛС;
  • пенсионное удостоверение или справка — для пенсионеров.

При приеме заявления специалист МФЦ делает цифровую фотографию, необходимую для изготовления карты.

Карта будет содержать личную информацию о пользователе, необходимой для проезда без дополнительных документов.

Для пополнения владельцы «Льготной» карты могут обратиться в пункты по продаже проездных до 15 числа текущего месяца. С 16 числа идет пополнение на следующий месяц.

На территории Рязани действует около 100 таких пунктов на базе отделений ПАО «Сбербанк», Почты России и КВЦ, а также в отделениях по приему коммунальных платежей Рязанского городского оператора и в Центре оплаты коммунальных платежей.

Для повторного получения карты следует также обратиться в МФЦ.

Реквизиты для оплаты в любом банке можно получить в МФЦ, Информационно-справочном центре по обслуживанию транспортных карт или на сайте картаумка.рф.

За консультацией по вопросам, связанным с обслуживанием транспортных карт, можно обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или в Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 61.

Отделы МФЦ расположены по следующим адресам:

  • улица Почтовая, дом № 61;
  • улица Каширина, дом № 1;
  • улица Новоселов, дом № 33 корпус 2;
  • улица Крупской, дом № 14 корпус 2.

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