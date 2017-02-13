Рязань заняла 64-е место в
В рейтинге регионов Рязанская область осталась в третьей по счету группе средней прозрачности, за год поднявшись на 19 строчек — с 54-й на 35-ю. Она соседствует с Оренбургской и Московской.
Эксперты оценили соблюдение заказчиками стандартов прозрачности и экономической эффективности. Учитывались 45 критериев, в том числе полученная за счет торгов экономия, доли разных способов закупок, общее число заявок и количество допущенных поставщиков, а также конкурсы без участников, умышленные нарушения в наименовании лотов, жалобы на процедуры.
Рейтинг составляют с 2006 года. Для него используют данные портала госзакупок, сайты заказчиков и их специальные анкеты.