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12:49, 13 февраля 2017 529
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Рязань рухнула в рейтинге прозрачности госзакупок, область — взлетела

Рязань рухнула в рейтинге прозрачности госзакупок, область — взлетела

Рязань заняла 64-е место в рейтинге прозрачности госзакупок за 2016 год. В исследование вошли 85 городов, которые разделили на пять групп. Областной центр попал в четвертую — «Базовая прозрачность», где расположился между Саранском и Ярославлем. Год назад Рязань была 18-й и входила во вторую группу — «Высокая прозрачность».

В рейтинге регионов Рязанская область осталась в третьей по счету группе средней прозрачности, за год поднявшись на 19 строчек — с 54-й на 35-ю. Она соседствует с Оренбургской и Московской.

Эксперты оценили соблюдение заказчиками стандартов прозрачности и экономической эффективности. Учитывались 45 критериев, в том числе полученная за счет торгов экономия, доли разных способов закупок, общее число заявок и количество допущенных поставщиков, а также конкурсы без участников, умышленные нарушения в наименовании лотов, жалобы на процедуры.

Рейтинг составляют с 2006 года. Для него используют данные портала госзакупок, сайты заказчиков и их специальные анкеты.


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