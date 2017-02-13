На улице Новой в Рязани автобус сбил мужчину. Он выжил. Об этом сообщили пользователи группы «
По данным пользователей, авария произошла не на пешеходном переходе
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На улице Новой в Рязани автобус сбил мужчину. Он выжил. Об этом сообщили пользователи группы «
По данным пользователей, авария произошла не на пешеходном переходе
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