Рязанцев пригласили на выставку картин Андрея Миронова. Фото

Рязанцев пригласили на выставку картин местного художника Андрея Миронова. Открытие галереи состоялось в субботу, 11 февраля.
Жанровый диапазон художника достаточно широк: портрет, натюрморт, пейзаж. Но основная тема Миронова — библейская. На выставке представлено 48 работ маслом на холсте, написанных с 2007 по 2016 годы.
Галерея расположена в доме №57 по Касимовскому шоссе, рязанцы смогут бесплатно посещать ее по субботам с 12:00 до 15:00.
Отмечается, что по мере написания новых работ выставочный фонд галереи будет обновляться.