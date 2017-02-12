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10:30, 12 февраля 2017 452
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Рязанцев пригласили на выставку картин Андрея Миронова. Фото

Рязанцев пригласили на выставку картин Андрея Миронова. Фото

Рязанцев пригласили на выставку картин местного художника Андрея Миронова. Открытие галереи состоялось в субботу, 11 февраля.

Жанровый диапазон художника достаточно широк: портрет, натюрморт, пейзаж. Но основная тема Миронова — библейская. На выставке представлено 48 работ маслом на холсте, написанных с 2007 по 2016 годы.

Галерея расположена в доме №57 по Касимовскому шоссе, рязанцы смогут бесплатно посещать ее по субботам с 12:00 до 15:00.

Отмечается, что по мере написания новых работ выставочный фонд галереи будет обновляться.


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