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19:55, 12 февраля 2017 1 352
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На Алтае экскурсионный вертолет с пассажирами упал в озеро

На Алтае экскурсионный вертолет с пассажирами упал в озеро

На Алтае экскурсионный вертолет упал в озеро. На борту находились пять пассажиров, передает «Интерфакс».

Связь с вертолетом «Робинсон» оборвалась в районе Телецкого озера. На данный момент спасатели ищут место падения. «Ведутся поиски места падения вертолета, на борту которого были пять пассажиров. Речь идет о территории Турочакского района, именно там вертолет перестал выходить на связь», — сказали в МЧС.

Также в ведомстве отметили, что о судьбе пассажиров пока ничего неизвестно.

В службе транспортного надзора сообщили, что речь идет о вертолете, который мог совершать несанкционированный полет: «Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется».

Другой представитель экстренных служб заявил, что причиной крушения могла стать ошибка пилота.

Фото Robinsonsprice


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