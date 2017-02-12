На Алтае экскурсионный вертолет с пассажирами упал в озеро

На Алтае экскурсионный вертолет упал в озеро. На борту находились пять пассажиров, передает «
Связь с вертолетом «Робинсон» оборвалась в районе Телецкого озера. На данный момент спасатели ищут место падения. «Ведутся поиски места падения вертолета, на борту которого были пять пассажиров. Речь идет о территории Турочакского района, именно там вертолет перестал выходить на связь», — сказали в МЧС.
Также в ведомстве отметили, что о судьбе пассажиров пока ничего неизвестно.
В службе транспортного надзора сообщили, что речь идет о вертолете, который мог совершать несанкционированный полет: «Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется».
Другой представитель экстренных служб заявил, что причиной крушения могла стать ошибка пилота.
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