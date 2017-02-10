В Рязанской области подвергнут мелиорации почти три тысячи гектаров

В 2017 году в Шиловском районе построят мелиоративную систему для орошения 190 гектаров. Об этом RZN.info сообщили в рязанском минсельхозе. Еще на 2 700 гектарах проведут культуртехнические мероприятия и агрохимическую мелиорацию. Ожидается, что к профильной федеральной программе присоединятся аграрии Рыбновского, Шиловского, Путятинского, Сасовского, Касимовского, Рязанского и других районов.
Культуртехнические мероприятия предусматривают раскорчевку, удаление сорняков, вспашку земель для ввода в оборот, агрохимическая мелиорация — известкование и фосфоритование кислых почв для улучшения плодородия. В последней, по данным министерства, в регионе нуждается 446 тысяч гектаров средне- и сильнокислых почв.
Рязанская область относится к зоне рискованного земледелия, мелиоративные работы позволяют уменьшить влияние климата на сельское хозяйство, отметили в министерстве. В прошлом году в регионе не использовалась 421 тысяча га пашни, хотя почти половину этой площади можно ввести в оборот. При этом за три последних года область уже вспахала 95 тысяч га пустовавшей земли — третий результат в стране.
Государство и регион компенсируют аграриям половину расходов на гидромелиоративные и культуртехнические работы, а также 70% трат на агрохимическую мелиорацию. В сумме в бюджеты для этого заложили 13,7 миллиона рублей.