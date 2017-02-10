Суд приостановил работу «громкого» предприятия в Рязани

Железнодорожный суд Рязани приостановил на 20 суток деятельность предприятия, которое с нарушениями эксплуатировало жилые и общественные помещения. Производство, находящееся в доме №18 по улице Крупской, работало слишком шумно, сообщила
Выяснилось, что звук включенного оборудования в мастерской превышает предельно допустимый уровень на 1-2 децибела. Это создает угрозу для здоровья людей.
Предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, а работу предприятия приостановили.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.