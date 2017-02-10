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13:52, 10 февраля 2017 613
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Из Google Play удалят миллионы приложений

Из Google Play удалят миллионы приложений

Google намерена удалить из магазина Google Play все приложения, которые не соответствуют политике конфиденциальности пользовательских данных, передает Life.

Компания начала массово рассылать письма разработчикам, чьи приложения запрашивают или используют личную информацию пользователя.

Google советует создателям добавить в правила предупреждение об использовании конфиденциальных данных или запретить своим сервисам запрашивать доступ к камере, микрофону или контактам.

Отмечается, что из-за требований Google из магазина исчезнут миллионы приложений. «Это позволит очистить сервис от „мусорных“ игр. Подобные приложения обычно запрашивают много конфиденциальной информации и нередко являются вредоносными», — говорится в сообщении.

Разработчики должны разобраться с правилами политики конфиденциальности в своих приложениях до 15 марта. В противном случае продукт будет заблокирован и удален из Play Store.


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