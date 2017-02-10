Глава МЧС осмотрел пункт обогрева на рязанской трассе. Фото

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Рязанскую область. В пятницу, 10 февраля, он посетил Шиловский район, где проверил организацию работы автомобильной ледовой переправы через реку Оку и пообщался с водителями, рыбаками, напомнив им про меры безопасности на льду.
Во второй половине дня вертолет Пучкова приземлился в Рыбновском районе.
Министр начал визит с осмотра пожарной, спасательной и другой специальной техники района, затем посетил мобильный пункт обогрева, оборудованный на трассе М-5. Он зашел во все помещения, кроме центра психологической помощи. Попросил связать его по телефону с оперативным дежурным, но не дождался ответа и продолжил осмотр.
Также Пучков в пятницу проведет в полевом штабе заседание региональной комиссии по ЧС. Темой обсуждения будет работа в период паводка.
В прошлый раз глава МЧС посещал регион