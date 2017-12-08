На пожаре в Рязанской области пострадала пенсионерка

На пожаре в селе Чернава Рязанской области пострадала 83-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в
Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом в Скопинскую ЦРБ.
Напомним, деревянный дом
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
На пожаре в селе Чернава Рязанской области пострадала 83-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в
Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом в Скопинскую ЦРБ.
Напомним, деревянный дом
© RZN.info
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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.