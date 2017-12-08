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9:54, 8 декабря 2017 436
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На пожаре в Рязанской области пострадала пенсионерка

На пожаре в Рязанской области пострадала пенсионерка

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

На пожаре в селе Чернава Рязанской области пострадала 83-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом в Скопинскую ЦРБ.

Напомним, деревянный дом загорелся в четверг, 7 декабря.


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