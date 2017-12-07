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21:00, 7 декабря 2017 255
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На пожаре в Милославском районе пострадал человек

На пожаре в Милославском районе пострадал человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На пожаре в Милославском районе пострадал человек. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

В селе Чернава Рязанской области в четверг, 7 декабря, сгорел жилой деревянный дом.

На пожар выезжал один пожарный автомобиль и три человека. Причина и ущерб устанавливаются.


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