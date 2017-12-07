В Скопине отремонтировали железобетонный мост

В Скопине завершили ремонт железобетонного моста на улице Пригородной. Его уже ввели в эксплуатацию, пишет издательство «
По словам начальника отдела капстроительства администрации Алевтины Гуськовой, на ремонт выделили субсидию в размере более девяти миллионов рублей. При этом город добавил еще 470 тысяч рублей из местного бюджета.
Все работы завершили в срок — к 30 ноября. Подрядчик отремонтировал береговые и промежуточные опоры, балки пролетного строения, конусы и подходы, уложил новое мостовое полотно.
Гуськова отметила, что работы проходили без перекрытия движения.
Фото издательства «Пресса»