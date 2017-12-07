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10:27, 7 декабря 2017 639
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В Скопине отремонтировали железобетонный мост

В Скопине отремонтировали железобетонный мост

В Скопине завершили ремонт железобетонного моста на улице Пригородной. Его уже ввели в эксплуатацию, пишет издательство «Пресса».

По словам начальника отдела капстроительства администрации Алевтины Гуськовой, на ремонт выделили субсидию в размере более девяти миллионов рублей. При этом город добавил еще 470 тысяч рублей из местного бюджета.

Все работы завершили в срок — к 30 ноября. Подрядчик отремонтировал береговые и промежуточные опоры, балки пролетного строения, конусы и подходы, уложил новое мостовое полотно.

Гуськова отметила, что работы проходили без перекрытия движения.

Фото издательства «Пресса»


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