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18:06, 7 декабря 2017 358
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«Страж» могут исключить из Национального союза агростраховщиков

«Страж» могут исключить из Национального союза агростраховщиков

«Страж» могут исключить из Национального союза агростраховщиков. Об этом сообщили в пресс-службе НСА.

В среду, 6 декабря, правление рассмотрело вопрос об исключении ООО МСК «СТРАЖ». Окончательное решение по данному вопросу вынесут на утверждение президиума НСА.

Напомним, ранее деятельность «Стража» приостанавливали, в компании вводили временную администрацию, а все заключенные договоры планировали передать другой компании.

Банк России отозвал лицензию у рязанской страховой компании. Выплаты из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков могут достичь трех миллиардов рублей.


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