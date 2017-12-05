Отзыв лицензии у «Стража» обойдется в три миллиарда

Уход с рынка страховой компании «Страж» может повлечь «сереьезную выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков». Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, передает
По предварительным оценкам Центробанка, выплаты могут достичь трех миллиардов рублей.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что «в последнее время страховщик почти не страховал, но выплаты производил самостоятельно». Благодаря этому, по его словам, итоговая сумма, скорее всего, окажется ниже названной Игорем Жуком.
«Любые выплаты, конечно, давят на прочность компфонда, но пока динамика фонда по годам поступательная, количество денежных средств в фонде, несмотря на все эти вопросы, увеличивается», — отметил Уфимцев.
Напомним, Банк России
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