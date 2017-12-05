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12:01, 5 декабря 2017 483
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Отзыв лицензии у «Стража» обойдется в три миллиарда

Отзыв лицензии у «Стража» обойдется в три миллиарда

Уход с рынка страховой компании «Страж» может повлечь «сереьезную выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков». Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, передает banki.ru.

По предварительным оценкам Центробанка, выплаты могут достичь трех миллиардов рублей.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что «в последнее время страховщик почти не страховал, но выплаты производил самостоятельно». Благодаря этому, по его словам, итоговая сумма, скорее всего, окажется ниже названной Игорем Жуком.

«Любые выплаты, конечно, давят на прочность компфонда, но пока динамика фонда по годам поступательная, количество денежных средств в фонде, несмотря на все эти вопросы, увеличивается», — отметил Уфимцев.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у рязанского «Стража». Компания терпела большие убытки. Капитал за 2016 год сократился более чем в четыре раза (до 51,7 млн рублей). Кроме того, она в срок не устранила нарушения страхового законодательства.

Ранее деятельность «Стража» приостанавливали, в компании вводили временную администрацию, а все заключенные договоры планировали передать другой компании.


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