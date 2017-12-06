В память руководителя КБ «Глобус» открыли мемориальную доску

В среду, 6 декабря торжественно открыли мемориальную доску у входа в Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Доска установлена в память о Николае Пономареве, руководившим предприятием с 1989 по 2011 год, сообщил
На церемонии открытия замглавы администрации города Игорь Тишин сказал: «Николай Николаевич внес неоценимый вклад в развитие оборонной промышленности региона и России. В сложные для страны времена он смог не просто сохранить предприятие, а поднять производство на новый уровень, и сегодня здесь трудятся порядка полутора тысяч человек».
К мемориальной доске возложили цветы.
Фото с сайта мэрии