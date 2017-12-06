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19:10, 6 декабря 2017 401
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В память руководителя КБ «Глобус» открыли мемориальную доску

В память руководителя КБ «Глобус» открыли мемориальную доску

В среду, 6 декабря торжественно открыли мемориальную доску у входа в Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Доска установлена в память о Николае Пономареве, руководившим предприятием с 1989 по 2011 год, сообщил сайт мэрии.

На церемонии открытия замглавы администрации города Игорь Тишин сказал: «Николай Николаевич внес неоценимый вклад в развитие оборонной промышленности региона и России. В сложные для страны времена он смог не просто сохранить предприятие, а поднять производство на новый уровень, и сегодня здесь трудятся порядка полутора тысяч человек».

К мемориальной доске возложили цветы.

Фото с сайта мэрии


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