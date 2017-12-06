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16:38, 6 декабря 2017 284
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Рязанку наградили на Всероссийском форуме волонтеров. Видео

Рязанку наградили на Всероссийском форуме волонтеров. Видео

Кристину Зорину из Рязани наградили на Всероссийском форуме «Доброволец России», прошедшем в среду, 6 декабря. В церемонии принял участие Владимир Путин, передает Первый канал.

21-летняя девушка получила премию в номинации «Волонтерство Победы». Работая в организации ВсероссийскогоОбщественного движения «Волонтеры Победы».

Отмечается, что рязанка участвует в реализации проектов по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и обеспечению эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями.

Всего в качестве зрителей и участников мероприятия в Москву пригласили 15 тысяч волонтеров и добровольцев из всех регионов России.

Также Путин на форуме заявил, что в ближайшее время примет решение об участии в президентских выборах.


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