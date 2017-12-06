Ксения Раппопорт представила музыкальный спектакль в Рязанской филармонии

Народная артистка РФ, звезда российского и итальянского кино Ксения Раппопорт показала музыкальный спектакль в Рязанской филармонии. Постановка прошла во вторник, 5 декабря при поддержке министерства культуры РФ, сообщил
Спектакль, который увидели рязанские зрители, уже стал событием культурной жизни двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Его показывали в 14 уголках мира. Это музыкальная постановка по малоизвестному рассказу Бунина «Неизвестный друг».
Фабула в том, что замужняя женщина, мать четверых детей, живущая за границей, пишет письма придуманному возлюбленному в Россию. Бунин написал «Неизвестного друга» в середине 1920-х годов в приморских Альпах. Для писателя он стал воспоминанием о собственной переписке с женщиной — правда, реальной.
Фото Рязанской филармонии