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8:51, 6 декабря 2017 374
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Глава регионального минсельхоза взял «на особый контроль» ситуацию на конезаводе под Рязанью

Глава регионального минсельхоза взял «на особый контроль» ситуацию на конезаводе под Рязанью

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов посетил конюшню в поселке Дивово Рыбновского района, где ознакомился с условиями содержания лошадей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что конюшня и земля, где она располагается, не имеют отношения к Рыбновскому конезаводу.

«По информации представителя владельца конюшни, поголовье насчитывает 68 лошадей, они содержатся за счет собственника. Ветслужбами и полицией по информации о ненадлежащем содержании животных была проведена проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Филиппов осмотрел условия содержания лошадей и в беседе с представителями СМИ пояснил, что конюшня является частным хозяйством.

«Мы находимся на частной территории, — сказал он. — То, что мы видим сейчас, тяжело назвать ненадлежащим и грубым обращением с животными. Лошади, которые находятся в леваде, в нормальном состоянии. Есть некоторые животные, которые выглядят хуже остальных. Сено, которое заготовлено — хорошего качества».

По его словам, вопрос содержания лошадей будет находиться «на особом контроле».

Районные власти, ветинспекция, правоохранительные органы будут с определенной периодичностью проверять, как здесь содержатся животные", — подчеркнул министр.

Напомним, на конезаводе разводят редкую породу тракен, которая находятся под угрозой вымирания. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что многие животные больны и доведены до истощения. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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