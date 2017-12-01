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9:18, 1 декабря 2017 619
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Прокуратура проверит информацию о гибели лошадей на конезаводе под Рязанью

Прокуратура проверит информацию о гибели лошадей на конезаводе под Рязанью

Прокуратура проверит информацию о гибели лошадей на конезаводе в Дивово Рыбновского района, которая появилась накануне в соцсетях и ряде СМИ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверка пройдет совместно со специалистами главного управления ветеринарии Рязанской области.

Также сотрудники МВД России по Рыбновскому району проводят проверку по статьям 144, 145 УПК РФ на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Напомним, на конезаводе разводят редкую породу тракен, которая находятся под угрозой вымирания. Ранее очевидцы сообщили, что многие животные больны и доведены до истощения.

Фото из соцсетей


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