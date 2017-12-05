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16:11, 5 декабря 2017 691
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В Рязанской области осудят ученика сантехника, задушившего пенсионерку

В Рязанской области осудят ученика сантехника, задушившего пенсионерку

В Сасове перед судом предстанет мужчина, задушивший пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, днем 17 декабря 2016 года 31-летний бывший ученик сантехника пришел к квартиру, расположенную в одном из домов Сасова.

Между ним и 87-летней хозяйкой квартиры произошла ссора из-за качества произведенных работ.

В результате между мужчина задушил пенсионерку, затем перетащил ее тело из ванной комнаты в жилую и положил на кровать. После он скрылся с места происшествия. Тело погибшей на следующий день обнаружили родственники. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника, пустившегося в бега.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направили в суд.


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