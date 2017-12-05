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19:42, 5 декабря 2017 306
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Рязанская прокуратура заинтересовалась памятником культуры

Рязанская прокуратура заинтересовалась памятником культуры

Рязанская прокуратура заинтересовалась памятником культуры. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

По соседству со зданием прокуратуры находится объект культурного наследия «Дом Желтовой» начала 19 века. Здание по адресу улица Введенская, дом №77, находится в заброшенном состоянии.

Также прокуратура обратила внимание на недостроенный четырехэтажный дом по адресу: улица Введенская, дом №79.

«В адрес собственника земельных участков и расположенных на них объектах внесли представления об устранении нарушений действующего законодательства», — отметили в сообщении.

Справка

«Дом Желтовой» — здание, характерно для городской застройки конца 18 — начала 19 веков. Построено по образцовому проекту, разработанному для застройки города по «Плану губернского города Рязани» в 1780 году. Одно из первых кирпичных зданий в ряду уличной деревянной застройки.


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