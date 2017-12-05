Рязанская прокуратура заинтересовалась памятником культуры. Об этом сообщили на
По соседству со зданием прокуратуры находится объект культурного наследия «Дом Желтовой» начала 19 века. Здание по адресу улица Введенская, дом №77, находится в заброшенном состоянии.
Также прокуратура обратила внимание на недостроенный четырехэтажный дом по адресу: улица Введенская, дом №79.
«В адрес собственника земельных участков и расположенных на них объектах внесли представления об устранении нарушений действующего законодательства», — отметили в сообщении.
Справка
«Дом Желтовой» — здание, характерно для городской застройки конца 18 — начала 19 веков. Построено по образцовому проекту, разработанному для застройки города по «Плану губернского города Рязани» в 1780 году. Одно из первых кирпичных зданий в ряду уличной деревянной застройки.