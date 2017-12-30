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11:53, 30 декабря 2017 321
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В Москве электричка насмерть сбила мужчину

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

В Москве электричка насмерть сбила мужчину, который пытался взобраться на платформу. По факту произошедшего организовали доследственную проверку, передает «РИА Новости».

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции „Москва-3“ Ярославского направления Московской железной дороги», — сказала представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская.

Инцидент произошел около 3 ночи в субботу, 30 декабря. Мужчина пытался взобраться на платформу станции «Москва-3» и был сбит проходящей электричкой, следующей по направлению Мытищи — Москва.

Следователи примут процессуальное решение по результатам проверки.


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