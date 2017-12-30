В Москве электричка насмерть сбила мужчину, который пытался взобраться на платформу. По факту произошедшего организовали доследственную проверку, передает «
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции „Москва-3“ Ярославского направления Московской железной дороги», — сказала представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская.
Инцидент произошел около 3 ночи в субботу, 30 декабря. Мужчина пытался взобраться на платформу станции «Москва-3» и был сбит проходящей электричкой, следующей по направлению Мытищи — Москва.
Следователи примут процессуальное решение по результатам проверки.