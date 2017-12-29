У здания Рязанского института культуры посыпалась штукатурка. Фото

У здания рязанского филиала МГИК посыпалась штукатурка. Институт находится по адресу: улица Ленина, дом №1/70.
Со стороны улицы Ленина вдоль здания установили ограждения с предупреждением.
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У здания рязанского филиала МГИК посыпалась штукатурка. Институт находится по адресу: улица Ленина, дом №1/70.
Со стороны улицы Ленина вдоль здания установили ограждения с предупреждением.
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