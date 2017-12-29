Роуминг в России отменят в первой половине 2018 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает «
По его словам, изначально ФАС поставила цель завершить всю работу в 2017 году, но это «физически невозможно сделать» в такие сроки.
«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», — отметил Никифоров.
Напомним, в середине июля антимонопольная служба