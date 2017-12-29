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21:58, 29 декабря 2017 584
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Роуминг в России отменят в первой половине 2018 года 3

Роуминг в России отменят в первой половине 2018 года

Роуминг в России отменят в первой половине 2018 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

По его словам, изначально ФАС поставила цель завершить всю работу в 2017 году, но это «физически невозможно сделать» в такие сроки.

«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», — отметил Никифоров.

Напомним, в середине июля антимонопольная служба предупредила операторов «большой четверки» — МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) — о том, что в течение десяти дней необходимо изменить тарифы в домашнем регионе и при поездках по России.


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