В Рязани выбрали лучшую снежную бабу. Об этом сообщили на сайте
Победителями конкурса стали:
- Галина Лагутеева: улица Тимакова, дом №11, 4-й подъезд;
- Галина Ремизова: улица Интернациональная, дом №11-а;
- ТОС «Васильевский»: «Мамин Сквер»;
- ТОС поселок Ворошиловка: улица Старореченская, дом №32-а;
- ТОС поселок Никуличи: улица Никуличинская, дом №5;
- Юрий Веселков: улица Кальная, дом №9.
Сергей Карабасов вручил лауреатам благодарности администрации города на празднике «Выходи гулять» в лесопарке, и поздравил всех с наступающими Новым годом и Рождеством.
Напомним, в рамках конкурса участники