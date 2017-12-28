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10:06, 28 декабря 2017 1 338
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В Рязани выбрали лучшую снежную бабу

В Рязани выбрали лучшую снежную бабу

Фото: Администрация Рязани

В Рязани выбрали лучшую снежную бабу. Об этом сообщили на сайте горадминистриции.

Победителями конкурса стали:

  • Галина Лагутеева: улица Тимакова, дом №11, 4-й подъезд;
  • Галина Ремизова: улица Интернациональная, дом №11-а;
  • ТОС «Васильевский»: «Мамин Сквер»;
  • ТОС поселок Ворошиловка: улица Старореченская, дом №32-а;
  • ТОС поселок Никуличи: улица Никуличинская, дом №5;
  • Юрий Веселков: улица Кальная, дом №9.

Сергей Карабасов вручил лауреатам благодарности администрации города на празднике «Выходи гулять» в лесопарке, и поздравил всех с наступающими Новым годом и Рождеством.

Напомним, в рамках конкурса участники оформляли детские площадки, лестничные клетки, наряжали елки, лепили снежных баб, проводили конкурсы детских рисунков и снежинок, фотовыставки, оформляли стенгазеты, поздравляли соседей открытками.


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