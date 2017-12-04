В Рязани стартовал конкурс на лучшую снежную бабу

В Рязани стартовал конкурс «Лучшее новогоднее оформление дворов Рязани «Снежная баба-2018"». Об этом сообщили на
Поучаствовать можно в номинациях:
- лучший новогодний двор;
- лучший новогодний подъезд;
- лучшая территория общего пользования, оформленная активистами общественного самоуправления, жителями города в новогодней тематике;
- лучшая снежная баба. В данной номинации определены три призовых места на самую большую снежную бабу, самую креативную и самый большой снежный ансамбль.
Победители конкурса в каждой номинации получат денежные премии.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 18 декабря по адресу: улица Ленина, дом №35, кабинет 108. Вопросы можно задать по телефонам: 95-69-16, 95-69-15.