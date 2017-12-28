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16:45, 28 декабря 2017 1 804
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В Рязани открылся еще один студенческий штаб Путина 2

В Рязани открылся еще один студенческий штаб Путина

В четверг, 28 декабря, в Рязанском государственном университете имени Есенина открыли студенческий штаб сторонников Путина. Поддержать действующего президента на выборах в 2018 году в статусе самовыдвиженца решили студенты-активисты вуза.

Инициативу взял на себя студент четвертого курса физмата Николай Протасов. «По всей России студенты выражают свою поддержку Владимиру Владимировичу. На мой взгляд он вполне способен поддержать то состояние в стране что имеется на сегодняшний день и даже его улучшить. Мы тоже хотим заявить о своей поддержке», — рассказал активист.

Инициативу Протасова поддержали более 15 человек.

Напомним, после того, как Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах, в вузах по всей стране начали создавать штабы Путина. Инициатором выступил студент из Волгограда Станислав Куликов. 20 декабря студенческий штаб открылся в Рязанском политехническом университете


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