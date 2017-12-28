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22:00, 28 декабря 2017 2 867
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В Рязани открыли выставку креативных елок. Фото

В Рязани открыли выставку креативных елок. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 28 декабря, на Лыбедском бульваре открыли выставку креативных елок.

Свои работы предоставили Сбербанк, Ростелеком, группа компаний «Русская кожа», полиграфическая компания «Политех», творческий дом «Металлика», а также представители радиотехнического и медицинского университета.

Рязанцы оценили конкурсные работы, каждая из которых уникальна. Например, Сбербанк представил инсталляцию в виде банкомата-фотобудки, «Радик» — светящуюся «морзянкой» елку, а кузнецы из «Металлики» — кованое дерево.

Выставка проработает до 8 января. Голосование за самую креативную елку года открыли в группе «Туризм и отдых в Рязанской области» «ВКонтакте». Для участия в опросе необходимо сфотографироваться с елкой, выложить фотографию в группе или сделать репост записи с опросом.

Итоги голосования подведут также после 8 января.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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