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9:03, 28 декабря 2017 2 267
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Почти весна. Реки Рязанской области вышли из берегов. Фото

Почти весна. Реки Рязанской области вышли из берегов. Фото

Реки Рязанской области вышли из берегов. Об этом сообщили на сайте Окского заповедника.

«Декабрь в этом году оказался очень своенравным и непостоянным», — отметили в сообщении. После обильных снегопадов пришли оттепели, снег растаял, вызывая подъем воды в болотах и на реке Пре.

Кратковременное понижение температуры в середине декабря не остановило подъем воды в реке, и теперь в низовьях текут «почти весенние» ручьи. Около поселка Брыкин Бор вода на Пре поднялась к высоким берегам и заливает пониженные участки, вода из стариц выходит на лесные дороги.

Напомним, ранее из-за теплой погоды в Рязанской области затопило несколько мостов.

Фото сайта Окского заповедника


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