Почти весна. Реки Рязанской области вышли из берегов. Фото

Реки Рязанской области вышли из берегов. Об этом сообщили на
«Декабрь в этом году оказался очень своенравным и непостоянным», — отметили в сообщении. После обильных снегопадов пришли оттепели, снег растаял, вызывая подъем воды в болотах и на реке Пре.
Кратковременное понижение температуры в середине декабря не остановило подъем воды в реке, и теперь в низовьях текут «почти весенние» ручьи. Около поселка Брыкин Бор вода на Пре поднялась к высоким берегам и заливает пониженные участки, вода из стариц выходит на лесные дороги.
Напомним, ранее из-за теплой погоды в Рязанской области
Фото сайта Окского заповедника