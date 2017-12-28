На улице Некрасова перекроют движение из-за сноса домов

На улице Некрасова перекроют дорогу из-за сноса домов. Об этом сообщили на сайте
Движение будет закрыто 29 и 30 декабря с 8:00 до 19:00 в районе дома №29.
На время работ там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
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На улице Некрасова перекроют дорогу из-за сноса домов. Об этом сообщили на сайте
Движение будет закрыто 29 и 30 декабря с 8:00 до 19:00 в районе дома №29.
На время работ там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
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В уходящем 2017-м в городе появилось новые елки, арт-объекты, а главной изюминкой стала иллюминация.